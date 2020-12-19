اللجنة المالية تتحدث عن نية حكومية لاعلان الافلاس!

2020/12/19 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن نية سابقة للحكومة لاعلان الافلاس مطلع العام المقبل، مبينة انها لجأت الى سعر صرف الدولار لتفادي الاعلان عن الافلاس.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي ان “الحكومة الحالية فشلت في جميع الخطوات لإنقاذ البلاد من الازمة المالية نتيجة السياسة المالية الفاشلة التي اتبعتها”.

واضاف ان “الحكومة كانت تنوي الاعلان عن الافلاس بشكل رسمي مطلع عام 2021″، مشيرا الى ان ” الحكومة لجات الى خطوات المتضرر منها المواطن لتفادي الافلاس”.

واوضح السعداوي ان “واحدة من هذه الخطوات رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي”، مشيرا الى انه “حل اني وسيتضرر منه الدينار العراقي”.

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