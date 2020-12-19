الرئاسة الفرنسية تعلن تطورات حالة ماكرون الصحية

2020/12/19 | 15:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي لمدة 7 أيام.ووفقا لبيان الرئاسة الفرنسية، فإن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة.وأوضحت أن “الحالة الصحية للرئيس مستقرة مقارنة بيوم الجمعة، حيث ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولكنها لا تمنعه من القيام بالتزاماته”.الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس، فرنسا 7 ديسمبر 2020 وكان ماكرون قد ظهر، أمس، في فيديو مباشر قام بمشاركته عبر صفحته الرسمية “تويتر”، ليطمئن شعبه على وضعه […]

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