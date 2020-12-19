قطر تعلن عن وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد غد الاثنين

2020/12/19 | 15:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم السبت، أن الشحة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بعد غد الاثنين.وقال بن خليفة آل ثاني في تغريدة عبر “تويتر”: “بتوجيهات من سمو الأمير المفدى، تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد-19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية”.وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا”.بتوجيهات من سمو الأمير المفدى تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية.هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة […]

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