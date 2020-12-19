مكافحة الارهاب: القبض على 292 ارهابيا

2020/12/19 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب يوم السبت، عن حصيلة العمليات العسكرية والرقمية خلال عام 2020.

وذكر الجهاز خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "بتوجيهاتٍ مُباشرة من القائد العام للقُوات المُسلحة وبإشراف وتخطيط مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والوِحدات التكتيكية للعمليات الخاصة من تنفيد 253عملية خلال عام 2020 إستطاع من خلالها إلقاء القبض على 292 عُنصر إرهابي وقتل 206 آخرين وبإسناد جوي من طيران الجيش العراقي و طيران التحالُف الدولي".

واضاف البيان: ان فرق الأمن الرقمي تمكنت من تعقُب 26280 حساب للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسُل الفوري.

PUKmedia عن اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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