عقوبة تطال الفنانة العراقية اسراء الاصيل

2020/12/19 | 16:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدرت نقابة الفنانين العراقيين، امرا بعقوبة للفنانة العراقية اسراء الاصيل.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” فان نقيب الفنانين جبار جودي وجه امرا نقابيا يتمضن معاقبة اسراء الاصيل بمنعها من الظهور الاعلامي لـ6 اشهر، وذلك على خلفية استمرارها بالتجاوزات على قرار سابق بحقها.

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