بسبب انفجار أنبوبة أكسجين.. مقتل 8 مرضى كورونا بحريق في مستشفى بتركيا

2020/12/19 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ثمانية أشخاص حتفهم يوم السبت، في حريق بوحدة عناية مركزة تعالج مرضى كوفيد -19 في جنوب تركيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

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