نائب يطالب وزير النقل بتشغيل 750 مهندس من البصرة (وثيقة)

2020/12/19 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب كاظم فنجان الحمامي،

السبت، عن مخاطبته وزارة النقل من أجل

توظيف وتعيين 750 مهندس ومهندسة جميعهم

من البصرة.

وأشار الحمامي، في كتابه إلى توفر فرص

التعيين في وزارة النقل القادرة على

استيعاب ه

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