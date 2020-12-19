كورونا في العراق.. انخفاض في الوفيات والاصابات

2020/12/19 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والبيئة، السبت،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس

كورونا المستجد في العراق.

وجاء في الحصيلة اليومية، تسجيل

الوزارة لـ 1307 إصابة جديدة في مختلف

مناطق البلاد، كما تم تسجيل 10 حالة

وف

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