مجلس الوزراء يقرر استكمال التصويت على موازنة 2021 غداً الأحد

2020/12/19 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، السبت، استكمال

التصويت على مشروع قانون الموازنة

العامة لسنة 2021، إلى يوم غد الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه،

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