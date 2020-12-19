2020/12/19 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن رسميا رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن رسميا رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).