كلية الاعلام في جامعة بغداد تباشر بتسجيل الطلبة المقبولين فيها للعام الدراسي الحالي

2020/12/19 | 16:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص …

أعلنت كلية الاعلام في جامعة بغداد، السبت، مباشرتها بتسجيل الطلبة الجدد المقبولين ضمن قناة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.

وقال عميد كلية الاعلام عمار طاهر لوكالة /المعلومة/، إن “الكلية استقبلت ومنذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الطلبة المقبولين للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث أكملت لجان الاستقبال المستلزمات اللازمة لغرض التسجيل وتوجيه الطلبة لاستكمال متطلباتهم”

من جانبه اكد مدير التسجيل في الكلية محمد المعموري ان “ملاكات كلية الاعلام شرعت دوامها اليوم لتسجيل الطلبة المقبولين للعام الدارسي (٢٠٢١/٢٠٢٠ ) ولقنوات القبول (مركزي، وذي الشهداء والمقبولين للعام الماضي وتعديل ترشيح والنخبة )”، لافتا الى أن “التسجيل يتم من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ولمدة اسبوعين من تاريخ فتح الاستمارة وفي حال وجود اي مشكلة ممكن مراجعة قسم شؤون الطلبة طيلة ايام الاسبوع “.



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