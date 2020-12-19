الكشف عن سطو مسلح على دار والقبض على الجاني متلبساً

2020/12/19 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، الكشف عن حادث سطو مسلح على دار والقبض على الجاني متلبساً.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم اثناء محاولته السطو المسلح على دار في منطقة الاعظمية وسط العاصمة …

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