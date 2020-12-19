وزير المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

2020/12/19 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير المالية علي علاوي ، السبت 19-12-2020، التوجه رسمياً لرفع سعر الدولار الى 1450 دينار عراقي.

وقال الوزير بمقابلة متلفزة مع قناة العراقية "سنصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد".

وبين إن "البرلمان واللجنة المالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".

وأضاف " سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".

وأعلن التوصل لاتفاق مع كردستان بشأن موازنة 2021 ، مبيناً ‘ن "الوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020".وفي وقت سابق ، أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، ، أن العراقيين سيشهدون صدمة قريبة يحدث فيها ارتفاع جديد وكبير بسعر صرف الدولار.وقال السعداوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي العراقي سيرفع سعر صرف الدولار لـ 1450 دينار عراقي يوم غدٍ الأحد"، مبينا أن "ما سرب من وزارة المالية الخميس من نسخة لموازنة 2021 يشجع التجار على التحكم بسعر الصرف".وأضاف أن "أغلب الاموال التي تخرج من مزاد بيع العملة تخرج بفواتير مزورة تدعي شراء اشياء بينما تهرب العملة للخارج بشراء مواد غير واقعية".وبشأن المنافذ الحدودية، أشار عضو اللجنة المالية الى أن "الدولة لا تسيطر على السياسة المالية والدليل عدم سيطرتها على المنافذ التي تدخل مواد ممنوعة او خارج المواصفات".وأكد السعداوي أنه "يجب ان تبادر الحكومة على الاتفاق مع دول الجوار (سوريا وايران وتركيا) على ايقاف تعاملها مع 14 منفذاً من منافذ اقليم كردستان غير المشروعة".

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