مجلس النواب : 17% نسبة الانجاز الحكومي للمنهاج الوزاري

2020/12/19 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مجلس النواب ان نسبة الانجاز الحكومي للمنهاج الوزاري ، من شهـر ايار الى شهر تشرين الاول 2020 بلغت 17% ، بحسب تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية للفصل السنوي الاول ./انتهى5

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