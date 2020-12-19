وزير المالية : سيتم ايقاف التعيينات باستثناء التي جرت نهاية العام الماضي وبداية هذا العام

2020/12/19 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي انه سيتم ايقاف التعيينات باستثناء التي جرت نهاية العام الماضي وبداية هذا العام.وقال في تصريحات صحفية :سنصدر بيانا يرفع سعر صرف الدولار الواحد الى 1450 دينارا.واضاف انه تم التوصل الى اتفاق مع اقليم كردستان بشان الموازنة المقبلة.ونفى علاقة وزارته بتسريب مشروع موازنة عام 2021./انتهى7

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