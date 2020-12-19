2020/12/19 | 16:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشار رسن يبدأ أساسياً في نهائي دوري أبطال آسيا

اعلن مدرب نادي بيرسبوليس الايراني يحيى غول محمدي، عن التشكيلة الاسياسية لفريق التي ستخوض المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا مساء اليوم.

وسيواجه بيرسبوليس “بطل الغرب” نظيره أولسان هيونداي الكوري “بطل الشرق” في المباراة النهائية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وتواجد رسن في التشكيلة الاساسية للفريق الايراني، حيث ويأمل في أن يصبح أول لاعب يتوج بلقب دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بعدما توج بلقب البطولة الأخيرة مع القوة الجوية عام 2016 قبل أن ينتقل إلى بيرسيبوليس.

ويظهر الفريقين للمرة الثانية في تاريخهما بالمباراة النهائية، حيث كان أولسان هيونداي توج باللقب عام 2012 بعدما تغلب على الأهلي السعودي، في حين خسر بيرسيبوليس أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018.

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