بالوثيقة .. مجلس النواب يقيم حكومة الكاظمي

2020/12/19 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية، تقريرها النصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي .

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