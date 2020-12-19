المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

2020/12/19 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، انه سيتم اصدار بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد.

وقال علاوي بحسب وكالة الانباء الرسمية انه “سيتم اصدار بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد”، مؤكدا على انه “سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020”.

وتابع، ان “مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2021 يوم غد الأحد”.

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