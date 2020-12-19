تركيا توافق على الغاء الفيزا مع العراق بدءاً من كانون الثاني المقبل

2020/12/19 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد اعلن السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي عن موافقة الجانب التركي على الغاء الفيزا بين البلدين بدءاً من كانون الثاني المقبل.

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