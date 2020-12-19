وزير المالية يعلن الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر الدولار.. كم بلغ؟

2020/12/19 | 16:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير المالية علي علاوي، السبت، الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر صرف الدولار.

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