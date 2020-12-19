قبيل اطلاق التسعيرة الجديدة للدولار.. تعرف على كم ستفقد من قيمة راتبك وكم سيصبح فعليًا؟

2020/12/19 | 16:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستعد وزارة المالية للاعلان بشكل رسمي عن تطبيق سعر الصرف الجديد البالغ 1450 دينار للدولار الواحد، الامر الذي اعتبر بديلًا عن استقطاع الرواتب، حيث سيؤدي تخفيض الدينار الى استقطاع “مخفي” من الراتب بفعل تخفيض قيمته.

وقال وزير المالية علي علاوي في تصريحات متلفزة، إنه “سنصدر بيانًا برفع صرف الدولار الى 1450، فيما اشار الى عدم وجود تعيينات في العام المقبل باستثناء المعلن عنها نهاية العام الجاري”.

وسيؤدي تخفيض سعر الصرف الى 1450 دينار لكل دولار مع بقاء الرواتب دون تغيير، لخفض الدخل الحقيقي لكل المجتمع، أي تنخفض القدرة الشرائية بنفس نسبة التخفيض في سعر الصرف، وهذا ما يعرف بالوهم النقدي، أي ان الموظف يبقى يحصل على ذات الدخل، مع قوة شرائية اقل، بعبارة أخرى: إبقاء الدخل النقدي دون تغيير وتخفيض الدخل الحقيقي (القدرة الشرائية).

وسيكون التخفيض الحاصل بنسبة 23%، أي أن الراتب سيفقد من قيمته 23%، فيكون قيمة الراتب الفعلي 77% فقط من الرقم الحقيقي.

بمعنى عند الرغبة بمعرفة قيمة الراتب عند تطبيق التخفيض، فيضرب في الرقم 0.77، فيكون الراتب البالغ 600 ألف دينار، قيمته الحقيقية هي 462 الف دينار، والراتب البالغ مليون دينار قيمته الحقيقية 770 ألف دينار وهكذا.

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