2020/12/19 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اعلن وزير المالية علي علاوي ان الوزارة ستصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

وقال علاوي ” سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي 2020 “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية : سعر صرف الدولار 1450 هو السعر الرسمي المعتمد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية : سعر صرف الدولار 1450 هو السعر الرسمي المعتمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).