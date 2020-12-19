توضيح جديد من وزير المالية حول السعر الرسمي لصرف الدولار في الموازنة القادمة

2020/12/19 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد

وزير المالية: سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي

وزير المالية: البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد

وزير المالية؛ الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد

وزير المالية: موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك

وزير المالية: البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة

وزير المالية: توصلنا لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020وزارة المالية لم تسرب الموازنة وأنفي ذلك بشكل قاطع

وزير المالية: سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020

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