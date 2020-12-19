عاجل: وزير المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

2020/12/19 | 16:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم السبت، ايقاف التعيينات، فيما كشف عن استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020.وقال علاوي في بيان، ان “الوزارة ستصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد”، لافتا الى انها “ستوقف التعيينات، وهناك استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020”.واضاف ان “اقليم كردستان يصدر نفطه باسعار اقل من نفط سومو بـ 5 الى 7 دولارات”، مبينا ان “الوزارة توصلت لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020”.وتابع ان “وزارة المالية لم تسرب الموازنة وأنفي ذلك بشكل قاطع”، […]

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