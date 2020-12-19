حزب العدالة والتنمية المغربي كشريك في صفقة التطبيع … - حمدى عبد العزيز

2020/12/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز استمعت إلي حديث رئيس الوزراء المغربي الذى بثته قناة الجزيرة الفضائية ، والذي أشار فيه إلي مااسماه بالانتصار الذي حققه المغرب في قضية الصحراء عبر الصفقة التي ابرمتها المغرب مع الإدارة الأمريكية مقابل اتفاق التطبيع مع إسرائيل ..وقد بدا في حديثه محتفلاً ومباهياً بتحقق وحدة أراضي الدولة المغربية ، معتبراً أن هذا سبجعل من المغرب داعماً قوياً للقضية الفلسطينية بعد تحقق وحدة أراضيه ..وبغض النظر ع ......





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