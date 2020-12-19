العراق يستورد من إيران سلعاً بأكثر من مليار و200 مليون دولار

2020/12/19 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن حاكم مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه، غربي ايران، مراد علي تاتار، عن تصدير ما قيمته أكثر من مليار و200 مليون دولار من البضائع إلى العراق عبر معبري خسروي وبرويزخان الحدوديين.

تتار أوضح خلال إجتماع لكبار المدراء بمحافظة كرمانشاه، أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة عبر معبر برويزخان الحدودي الرسمي إلى إقليم كوردستان يبلغ أكثر من 700 شاحنة يومياً، وفقاً لموقع ارنا الايراني.

يشار إلى أن صادرات السلع الايرانية الى العراق كانت قد توقفت إثر قرار من الجانب العراقي بدءاً من شهر آذار الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الانشطة التجارية استؤنفت في 27 من شهر تموز الماضي.

وأضاف تتار أن عدد هذه الشاحنات المتوجهة نحو وسط العراق عبر معبر خسروي الحدودي الرسمي يصل الى أكثر من 300 شاحنة يومياً.

وتظهر هذه الأعداد زيادة بنسبة 45 في المائة من حيث القيمة بالعملة الأجنبية و65 في المائة من حيث الوزن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسبق أن أعلن رئيس مصلحة الكمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، عن تسجيل حجم التجارة الخارجية 97.7 مليون طن من السلع بقيمة 44.6 مليار دولار في 8 شهور للمدة من 20 آذار حتى 20 تشرين الثاني 2020.

مهدي ميراشرفي أوضح أن قيمة الواردات سجلت 23.1 مليار دولار بانخفاض كمّي 1 بالمائة وسعري 18 بالمائة عن الفترة المقابلة لعام 2019، وفقاً لوسائل اعلام ايرانية.

وأشار الى أن الصادرات تخطت 75 مليون طن بقيمة 21.5 مليار دولار بانخفاض كمّي 14 بالمئة وسعري 19 بالمئة على اساس سنوي.

العراق تصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية بقيمة 5.3 مليار دولار تلته الصين بنفس الحجم، فيما حلت الامارات ثالثاً بـ 2.7 مليار دولار وتركيا رابعاً بـ 1.6 مليار دولار وافغانستان خامساً بـ 1.5 مليار دولار.

من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الكمارك الايرانية، ترانزيت 4.471 مليون طن من السلع عبر ايران الى سائر دول الجوار في الفترة المحددة.

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