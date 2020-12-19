صحة الإقليم تنشر أحدث إحصائية للإصابات بكورونا

2020/12/19 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 281 حالة تعافي من الاصابة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 297، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (3687 فحوصات جديدة)

• (662) اربيل

• (672) السليمانية

• (2276) دهوك

• (20) حلبجة

• (57) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (156 اصابات جديدة)

• (3) اربيل

• (36) السليمانية

• (107) دهوك

• (2) حلبجة

• (8) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: ( 281 حالة شفاء جديدة)

• (108) اربيل

• (4) السليمانية

• (149) دهوك

• (6) حلبجة

• (14) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (4حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 891953 ( 311500 اربيل ، 194888 السليمانية، 378370 دهوك، 7195 حلبجة)

الاصابات 101543 ( 35918 اربيل ، 29404 السليمانية، 33123 دهوك، 3098 حلبجة)

الشفاء 66401 ( 22417 اربيل ، 20056 السليمانية، 20008 دهوك، 2920 حلبجة)

تحت العناية المركزة 31810 ( 11603 اربيل ، 7722 السليمانية، 12449 دهوك، 36 حلبجة)

الوفيات 3322 (898 اربيل ، 1626 السليمانية، 666 دهوك، 141 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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