مشروع قانون الموازنة يتعثر في مجلس الوزراء

2020/12/19 | 16:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنجح الحكومة في حسم الموازنة المثيرة للجدل

الترا عراق - فريق التحرير

أرجأ مجلس الوزراء، السبت، التصويت على قانون الموازنة لعام 2021 إلى يوم غد الأحد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 19 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021، يوم غد الأحد".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، في وقت سابق اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.

وسُربت نسخة من مسودة الموازنة التي تناقشها الحكومة مثيرة عاصفة من الجدل والقلق، إذ تضمنت رفع سعر صرف الدولار لتغطية رواتب الموظفين، وسط اعتراضات في مجلس النواب وتحذيرات من "كارثة".

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