2020/12/19 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم السبت، ايقاف التعيينات، فيما كشف عن استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020.

وقال علاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة ستصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد"، لافتا الى انها "ستوقف التعيينات، وهناك استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".

واضاف ان "اقليم كردستان يصدر نفطه باسعار اقل من نفط سومو بـ 5 الى 7 دولارات"، مبينا ان "الوزارة توصلت لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020".

وتابع ان "وزارة المالية لم تسرب الموازنة وأنفي ذلك بشكل قاطع"، موضحا ان "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه".

يتبع****

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يعلن ايقاف التعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يعلن ايقاف التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).