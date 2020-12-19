السلطة التي تزيغ البصر

2020/12/19 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إذا أردت أن تعرف أخلاق رجل، فضع السلطة في يديه ثم انظر كيف يتصرف".

أتذكر هذه المقولة للفيلسوف الفرنسي "مونتيسكيو"، صاحب أهم النظريات التي أثرت مبادئها دستور الولايات المتحدة وعدد من دساتير العالم الديمقراطي وإعلان حقوق الانسان، وأنا أستمع لأحد الأصدقاء يشرح لي بقهر كبير قصة ابتكاره لأحد المشاريع ورئاسته لإدارة فريقه، ومن ثم اضطراره للتخلي عن منصبه لأسباب قاهرة، وماأصابه من انكسار معنوي جراء تبدل التعامل معه لاحقاً، والنظر إليه باستخفاف كمدير سابق من قبل فريق شكّل هيكليته بنفسه.

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