"اعتقال الجاني متلبسا".. اجرام بغداد تكشف عن جريمة سطو على منزل بالاعظمية

2020/12/19 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن

جريمة سطو على منزل بالاعظمية، فيما

اشارت الى اعتقال الجاني متلبسا.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز مكتب

الاعظمية لمكافحة الاجرام التابعة

لوكالة الوزارة لشؤون الشر

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