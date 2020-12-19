2020/12/19 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف

الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد

وزير المالية: سنوقف التعيينات وهناك

استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي

وبداية 2020

وزير المالية: توصلنا لاتفاق مع كردس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: سعر صرف الدولار الواحد قد يصل الى 1490 دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: سعر صرف الدولار الواحد قد يصل الى 1490 دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).