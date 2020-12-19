ثاني دولة خليجية تعلن وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2020/12/19 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم السبت، أن الشحة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بعد غد الاثنين.

وقال بن خليفة آل ثاني في تغريدة عبر “تويتر”: “تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد-19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية”.

وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا”.

وكان مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ القطري عبد الوهاب المصلح قد أوضح مؤخرا، في تصريحات صحفية، أن اللقاح الذي ستستورده قطر هو لقاح فايزر ويتم إعطاؤه على جرعتين بينهما 3 أسابيع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 142 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في الدولة إلى 141858 حالة.

وسجلت الوزارة حالة وفاة لمصاب بالفيروس، إضافة إلى 137 حالة تعاف من المرض، ليصبح عدد الوفيات في الدولة جراء مضاعفات كورونا 243، ومجموع حالات الشفاء 139521.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات “كوفيد-19” حول العالم حاجز 76 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و680 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 53 مليونا آخرين.



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