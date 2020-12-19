صحة كربلاء تتحدث عن حالات الاصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة والكادر التدريسي

2020/12/19 | 16:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء…

اكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة، السبت، أن حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة بين صفوف الطلبة والكادر التدريسي ضمن النسبة الطبيعية للاصابات بين المجتمع.

وقال مدير شعبة الصحة المدرسية في الدائرة نورس سمير لـ /المعلومة/ إن “الحملة التي اطلقتها الدائرة للتحري عن فيروس كورونا بين صفوف الطلبة والكادر التدريسي منذ انطلاق العام الدراسي سجلت بعض الاصابات بين صفوفهم لكنها ضمن النسبة الطبيعية للاصابات بين المجتمع”.

واضاف سمير ان “معظم الاصابات كانت لاشخاص لايحملون اعراض المرض، وتم اكتشافها من خلال حملة التحري عن الفيروس”، مبينا ان الحملة مستمرة وبشكل مكثف في جميع مناطق المحافظة خلال الشهر الاول من العام الدراسي لتسجيل تقرير عن الاصابات ورفعه للجهات المختصة.

يذكر ان كربلاء ومنذ زيارة الاربعين الماضية سجلت انخفاضا واضحا باعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما لم تسجل منذ ايام اية حالة وفاة بسبب الفيروس.



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