عاجل | وزير المالية: سنوقف التعيينات باستثناء التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020

2020/12/19 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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وزير المالية: سنوقف التعيينات باستثناء التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020

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