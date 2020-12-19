عاجل | وزير المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

2020/12/19 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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وزير المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

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