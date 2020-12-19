2020/12/19 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، ان تقريرها النصف السنوي الاول عن متابعة تنفيذ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنهاجها الوزاري، مشيرة الى تحقيق 17%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية: حكومة الكاظمي حققت ‎%‎17 من برنامجها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية: حكومة الكاظمي حققت ‎%‎17 من برنامجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).