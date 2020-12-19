مجلس النواب يُقيّم الحكومة

2020/12/19 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب عقد جلسته رقم 31 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقال النائب بختيار شاويس عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: انم مجلس النواب بدأ عقد جلسته رقم 30 برئاسة النائب الأول للمجلس حسن الكعبي.

وأضاف: ان الجلسة بدأت بنصاب متحقق، لافتا الى ان الجلسة تتضمن مناقشة عدد من التقارير أهمها تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النصف سنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأشار الى ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969.



وإستئناف مناقشة مشروع تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، بالاضافة الى مناقشات عامة.

من جانبها اصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تقريرها النصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأدناه نسخة من تقرير اللجنة.

PUKmedia خاص

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