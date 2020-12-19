حكومتا الاقليم والاتحادية تتوصلان الى اتفاق

2020/12/19 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية الاتحادية يوم السبت، عن توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق بشأن الموزانة المالية لعام 2021.

وقال علي عبدالامير علاوي وزير المالية، خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان الوزارة ستصدر قريبا بيان بشأن صرف الدولار الى 1450 دينار للدولار الواحد، لافتا الى ان التعيينات ستتوقف باستثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية العام 2020.

واضاف: انه تم التوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن الموزانة المالية لعام 2021، موضحا، ان الوفد المفاوض يناقش حاليا مخصصاته لعام 2020.

واكد ان وزارة المالية لم تسرب الموازنة المالية، نافيا ذلك بشكل قاطع، مشيرا الى ان مجلس النواب واللجنة المالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة.

وبين ان الموازنة المالية لعام 2021 اصلاحية ولا احد يستطيع نكران ذلك، لافتا الى ان اقليم كوردستان يصدر نفطه باسعار اقل من نفط سومو بـ 5 الى 7 دولارات.

PUKmedia

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