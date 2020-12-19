بعد حديث وزير المالية… ارتفاع اسعار الدولار الى 1400 دينار

2020/12/19 | 17:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت اسواق اسعار الصرف 1400 دينار لكل دولار بعد تصريحات وزير المالية بشأن توجه الحكومة وبعلم البرلمان نحو رفع سعر صرف الدولار الى 1450.قال وزير المالية علي علاوي، السبت، إن وزارته ستعتمد سعر الدولار المحدد بـ 1450 دينارا معيارا للبيع مع البنك المركزي، مؤكداً أن موازنة 2021 ستكون اصلاحية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حديث وزير المالية...



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