تقرير مصير الشعوب بين الاستقلال والحكم الذاتي - امال الحسين

2020/12/19 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين جمهورية ديمقراطية أم ملكية برلمانية ؟بعد أحداث الحراك الشعبي بالريف نشأت حركات سياسية تسعى للسؤال المطروح حول أفق العلاقة بين ثورة الريف وامتداداتها وتقرير مصير الشعوب، في العلاقة بين البعد التحرر للثورة وبناء أنظمة ديمقراطية بشمال إفريقيا كما يراها قائد الثورة الريفية ابن عبد الكريم الخطابي، في العلاقة بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالريف في علاقتها بالتحولات السياسية بالغ ......





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