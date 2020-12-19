الصين تبعد الأقليات عن رئاسة لجنة شؤون الأقليات

2020/12/19 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الحزب الشيوعي الصيني مع تقليد قديم التزمت به بكين سابقا في إدارة شؤون الأقليات في البلاد، في خطوة لصهر جميع الأقليات تحت ما يطلق عليه "الدولة الصينية الكبرى" والقضاء على الأقليات.

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