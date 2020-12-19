البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الصرف

2020/12/19 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن البنك المركزي العراقي

خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت

مداولات مكثفة مع السادة رئيس الوزراء

ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن

الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة

المالية التي تمر به

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