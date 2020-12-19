بيان جديد من المالية: تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة

2020/12/19 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية : الازمة الناتجة عن

التراجع الحاد في الايرادات النفطية

ارتبطت ايضا بوجود اختلالات هيكلية في

الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها

جدياً

وزارة المالية تؤكد اهمية اجراء

اصلاحات عاجلة في مخ

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