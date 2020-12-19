لماذا يطالب الفاسدون بمحاربة الفساد؟

2020/12/19 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قيصر الصحاف

ورثت حكومة الكاظمي تركة ثقيلة من

ادارات بائسة لحكومات سبقتها فلا أمن

ولا اقتصاد ولا مال ولا فرص عمل ولا

خدمات عامة ولا طرق ولا كهرباء ولا ماء

ولا تعليم ولا صناعة ولا زراعة، فضلا

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