المالية تعتمد سعر 1450 للدولار في الموازنة الجديدة.. ماذا عن البنك المركزي ؟

2020/12/19 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة المالية، السبت، تحديد سعر بيع الدولار من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مبينة ان الأخير سيضيف هامشا "ليس كبيرا" على السعر المحدد.

وقال وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (19 كانون الاول 2020)، انه " سنصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا للدولار الواحد"، مشيرا إلى ان "سعر الدولار المحدد بـ 1450 دينارا سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي".

وأوضح علاوي، ان "البنك المركزي سيضيف هامشا على السعر المحدد، وان الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيرا وقد يصل الى 1490 دينارا للدولار الواحد".

وبين وزير المالية، ان "موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك"، لافتا إلى ان "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".

وذكر علاوي: "توصلنا لاتفاق مع إقليم كوردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حاليا يناقش مخصصاته لعام 2020".

وتابع ان "وزارة المالية لم تسرب الموازنة وأنفي ذلك بشكل قاطع".

وأكد وزير المالية: "سنوقف التعيينات، وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".

A.A

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