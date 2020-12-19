2020/12/19 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020)، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن آخر تطورات عقده، معلقًا على أنباء رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، بات يقدم مستويات رائعة خلال آخر 4 مباريات، تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، بعد البداية الصادمة والتراجع في النتائج والأداء، خاصة أنه استطاع تحقيق الفوز المتتالي محليًا وأوروبيًا، ضد كل من إشبيلية، بوروسيا مونشنجلادباخ، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو على الترتيب.

وأكد زيدان، في المؤتمر الصحفي، اليوم، الخاص بمباراة غدًا أمام نظيره إيبار، أن،" عقده مستمر حتى 2022".

وقال المدير الفني لريال مدريد، إنه،" سيستمر في العمل داخل الميرنجي وأنا محظوظ لتواجدي في أفضل نادٍ بالعالم، آمل أن أتمكن بالاستمرار مع اللاعبين".

وأضاف الفرنسي، "أنا سعيدٌ بتواجدي في هذا النادي، وسأستفيد من كل لحظة في تدرب هذا النادي الرائع".

ومن المقرر أن يحل ريال مدرير ضيفًا على نظيره إيبار، مساء غدا الأحد، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليغا".

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