مجلس النواب يبدأ قراءة تقرير المنهاج الوزاري

2020/12/19 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأ مجلس النواب ، قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، النصف سنوي بشان المنهاج الوزاري ./انتهى4

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