المالية العراقية تقرر رفع سعر صرف الدولار

2020/12/19 | 17:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية العراقي علي علاوي، عن قرار الوزارة برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد....

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