الحكومة العراقية تؤجل التصويت على موازنة 2021

2020/12/19 | 17:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021....

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